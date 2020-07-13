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В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для отправки тяжелых кораблей в дальний космос, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:28
хочу стать космонавтом
юрий урличич
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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юрий урличич, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

21:11 13.07.2020 (обновлено: 22:28 13.07.2020)
8902
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
© Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для отправки тяжелых кораблей в дальний космос, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что на традиционных химических силовых установках — кислород-керосиновых или водородных — нельзя улететь к далеким планетам.

"Только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы", — заявил глава госкорпорации.

Он добавил, что это путь к развитию ядерной космической энергетики.
Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
В январе 2020 года в презентации первого замгендиректора "Роскосмоса" Юрия Урличича говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого можно будет начать серийное производство.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Вчера, 21:06Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомЮрий УрличичКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Да никто ничего не разрабатывает, это информационный шум, для внутреннего пользования! Не про Хабаровск же писать!
13 июля, 22:15
АААлександр Александров
254100126
просьба к редакции - писать о свершившихся достижениях, а не о мечтах
14 июля, 00:45
hhlt
26600003
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