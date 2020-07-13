ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус

В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии , Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки , "которые были предупреждены и осведомлены" о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ , их лидеры "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.

В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.

Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Гебрейесус предположил, что "эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются". Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.

В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

По информации ВОЗ, число зафиксированных случаев COVID-19 приближается к 13 миллионам. Жертвами пандемии стали более 566 тысяч человек.

В России число инфицированных достигло 733 тысяч человек, погибли свыше 11 тысяч пациентов, более полумиллиона выздоровело.