https://ria.ru/20200713/1574303020.html
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:07
2020-07-13T22:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
юго-восточная азия
здоровье - общество
воз
африка
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573201041.html
ЭЛИКСИР ПРАВДЫ
ВОЗ - карманная организация глобалиста Билла Гейтса - спонсора разработчиков Ковида - и все идет по его сценариям. Ковид нужен для нагнетания страха, и это не последняя пандемия. Его цель - Мировое Правительство и тотальный контроль.
83
freizdorf
Тотальный контроль над диванными знатоками ?
35
8
юго-восточная азия
африка
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, юго-восточная азия, здоровье - общество, воз, африка, сша, в мире
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге
глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
.
В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии
, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки
, "которые были предупреждены и осведомлены" о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ
, их лидеры "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.
В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.
Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Гебрейесус предположил, что "эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются". Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.
В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.
По информации ВОЗ, число зафиксированных случаев COVID-19 приближается к 13 миллионам. Жертвами пандемии стали более 566 тысяч человек.
В России число инфицированных достигло 733 тысяч человек, погибли свыше 11 тысяч пациентов, более полумиллиона выздоровело.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.