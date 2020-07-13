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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
юго-восточная азия
здоровье - общество
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ВОЗ - карманная организация глобалиста Билла Гейтса - спонсора разработчиков Ковида - и все идет по его сценариям. Ковид нужен для нагнетания страха, и это не последняя пандемия. Его цель - Мировое Правительство и тотальный контроль.
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юго-восточная азия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, юго-восточная азия, здоровье - общество, воз, африка, сша, в мире

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

21:07 13.07.2020 (обновлено: 22:51 13.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, "которые были предупреждены и осведомлены" о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ, их лидеры "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.
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В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.
Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Гебрейесус предположил, что "эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются". Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.
В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЮго-Восточная АзияЗдоровье - ОбществоВОЗАфрикаСШАВ мире
Популярные комментарии
ВОЗ - карманная организация глобалиста Билла Гейтса - спонсора разработчиков Ковида - и все идет по его сценариям. Ковид нужен для нагнетания страха, и это не последняя пандемия. Его цель - Мировое Правительство и тотальный контроль.
13 июля, 23:00
ЭЛИКСИР ПРАВДЫ
16611950
Тотальный контроль над диванными знатоками ?
13 июля, 23:54
freizdorf
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