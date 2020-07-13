https://ria.ru/20200713/1574302977.html
Российские космонавты готовы летать на китайских кораблях, заявил Рогозин
Россия нацелена на сотрудничество в пилотируемом космосе, российские космонавты готовы летать не только на американских, но и на китайских кораблях, сказал... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:06
2020-07-13T21:13
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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https://ria.ru/20200713/1574302631.html
pet.g6
И это глава Роскосмоса?! Не удивительно, что все профукали...
20
4
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/50/1555295082_0:193:2873:1809_1400x0_80_0_0_66796ab24de52f75fdca1301a2476721.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай