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Российские космонавты готовы летать на китайских кораблях, заявил Рогозин
Россия нацелена на сотрудничество в пилотируемом космосе, российские космонавты готовы летать не только на американских, но и на китайских кораблях, сказал... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:13
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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И это глава Роскосмоса?! Не удивительно, что все профукали...
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай

Российские космонавты готовы летать на китайских кораблях, заявил Рогозин

21:06 13.07.2020 (обновлено: 21:13 13.07.2020)
1474
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия нацелена на сотрудничество в пилотируемом космосе, российские космонавты готовы летать не только на американских, но и на китайских кораблях, сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы готовы летать и на американских кораблях и готовы летать на китайских кораблях. Китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на "Союзах". Это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "КП".
Россия активно обсуждает с Китаем возможное сотрудничество в освоении Луны. Также сообщалось, что Китай принимает участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты. Ранее Рогозин говорил и о возможности создания совместной лунной станции со странами БРИКС, однако развития эта идея не получила.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинКитай
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И это глава Роскосмоса?! Не удивительно, что все профукали...
13 июля, 21:09
ppet.g6
1910000
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