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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574302933.html
Прибывшим в Россию без справки о COVID-19 дадут три дня на тест
Прибывшим в РФ без документа с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Прибывшим в Россию без справки о COVID-19 дадут три дня на тест

21:04 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прибывшим в РФ без документа с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории РФ. Оплата исследования осуществляется в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу с 15 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в Международном аэропорту Шереметьево
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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