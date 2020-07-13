Прибывшим в Россию без справки о COVID-19 дадут три дня на тест

"В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории РФ. Оплата исследования осуществляется в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документе.