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Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:06
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, в мире

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

20:59 13.07.2020 (обновлено: 21:06 13.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк.
Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
По данным Госизбиркома, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.
Госизбирком уточнил, что недействительными по различным причинам признаны 0,18% избирательных бюллетеней.
Явка избирателей составила рекордные 68,18%.
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Вчера, 11:58Сказано в эфире
Мнение: правящей партии Польши предстоят серьезные испытанияАнджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал предварительные итоги голосования.
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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