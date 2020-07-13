ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк.
Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
По данным Госизбиркома, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.
Госизбирком уточнил, что недействительными по различным причинам признаны 0,18% избирательных бюллетеней.
Явка избирателей составила рекордные 68,18%.
Вчера, 11:58Сказано в эфиреМнение: правящей партии Польши предстоят серьезные испытанияАнджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал предварительные итоги голосования.