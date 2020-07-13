Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Мнение: правящей партии Польши предстоят серьезные испытания Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше. В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал предварительные итоги голосования.