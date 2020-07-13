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Распространение нового коронавируса
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Число заражений коронавирусом в Израиле превысило 40 тысяч
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1578 за сутки и достигло к вечеру понедельника 40 248, еще три пациента с таким... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:57
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кнессет израиля, израиль, в мире

Число заражений коронавирусом в Израиле превысило 40 тысяч

20:56 13.07.2020 (обновлено: 20:57 13.07.2020)
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1578 за сутки и достигло к вечеру понедельника 40 248, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 365, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 20 560. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 54 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 323 человека уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство страны приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКнессет ИзраиляИзраильВ мире
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