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В Афганистане при стрельбе в мечети погибли три человека
Группа вооруженных людей открыла стрельбу в мечети в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, по меньшей мере три человека погибли, еще трое получили... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:55
исламское государство
афганистан
талибан
в мире
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исламское государство, афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при стрельбе в мечети погибли три человека

20:55 13.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Группа вооруженных людей открыла стрельбу в мечети в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, по меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на религиозного деятеля Мохаммада Эсмаила.
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник во время вечерней молитвы в мечети города Меймене, который является центром провинции Фарьяб.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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