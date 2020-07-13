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Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Монголией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:54
россия
владимир путин
улан-батор
монголия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, улан-батор, монголия, в мире

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Монголией

20:54 13.07.2020
764
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией, сообщает официальный портал правовой информации.
Документ был подписан в Улан-Баторе 3 июля 2019 года.
Согласно документу, Россия и Монголия рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и взаимодействуют на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной основе сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.
Вид на Улан-Батор
7 июля, 14:51
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РоссияВладимир ПутинУлан-БаторМонголияВ мире
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