https://ria.ru/20200713/1574302631.html
Вспышка COVID-19 не помешает пускам с Байконура, заверил Рогозин
"Роскосмос" не намерен сдвигать даты пусков с космодрома Байконур из-за возникшей на территории одноименного города вспышки коронавируса, заявил глава... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:52
2020-07-13T20:52
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200710/1574152133.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_0:262:3175:2048_1400x0_80_0_0_b3453db9b140768ec1adb004cf639f25.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин