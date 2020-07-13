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Вспышка COVID-19 не помешает пускам с Байконура, заверил Рогозин
"Роскосмос" не намерен сдвигать даты пусков с космодрома Байконур из-за возникшей на территории одноименного города вспышки коронавируса, заявил глава... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:52
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международная космическая станция (мкс)
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роскосмос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Вспышка COVID-19 не помешает пускам с Байконура, заверил Рогозин

20:52 13.07.2020
189
© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Роскосмос" не намерен сдвигать даты пусков с космодрома Байконур из-за возникшей на территории одноименного города вспышки коронавируса, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Я ничего сдвигать не собираюсь. На сегодняшний день мы даже не обсуждаем идею переноса", - сказал он в эфире радиостанции "КП".
Рогозин напомнил, что 23 июля к МКС летит грузовой корабль "Прогресс", а 30 числа состоится единственный пуск ракеты "Протон" со спутниками связи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
10 июля, 09:59Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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