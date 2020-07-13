Путин подписал закон о вводе новых налоговых льгот для бизнеса в Арктике

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ, сообщает официальный портал правовой информации. Закон входит в правительственный пакет, направленный на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике

Закон обнуляет ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион понижает свою часть ставки этого налога. Такие ставки будут применяться в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности в Арктической зоне, предусмотренной инвестиционным соглашением. Но для этого должен вестись раздельный учет доходов (расходов), полученных от этой и иной деятельности.

Также пониженные ставки налога на прибыль планируется применять ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов за год либо в совокупности за три предшествующих года.

Закон также устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим товары на экспорт, и услуг перевозки товаров морским транспортом для дальнейшего вывоза за пределы России.

Помимо этого, на 2021-2032 годы вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых (горючие сланцы, торф, товарные руды, неметаллическое сырье, алмазы и другие) на новых участках недр в Арктической зоне. При добыче угля и углеводородов этот вычет предоставляться не будет. Под новыми понимаются участки, на которых степень выработанности запасов полезного ископаемого меньше или равна 0,001 на начало 2021 года, либо его запасы отсутствуют в госбалансе запасов на эту дату. Налоговый вычет не может превышать 50% суммы налога за соответствующий налоговый период.

Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль и НДС. Нормы, касающиеся вычета по НДПИ, начнут действовать с 1 января 2021 года.