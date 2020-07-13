Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574302403.html
Путин подписал закон о вводе новых налоговых льгот для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:47
арктика
госдума рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261782_0:0:3026:1702_1400x0_80_0_0_4c117e5ac80eea875a830e136ef6573e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574025640.html
https://ria.ru/20200707/1574017414.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261782_0:0:3026:1702_1400x0_80_0_0_4c117e5ac80eea875a830e136ef6573e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261782_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8a821acd1bc48e180c2fc403f862c0bd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261782_136:0:2184:2048_1400x0_80_0_0_16b3ead8f3ab3709a23aa8e4766a96f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, госдума рф, владимир путин, экономика

Путин подписал закон о вводе новых налоговых льгот для бизнеса в Арктике

20:47 13.07.2020
272
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ, сообщает официальный портал правовой информации. Закон входит в правительственный пакет, направленный на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике.
Закон обнуляет ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион понижает свою часть ставки этого налога. Такие ставки будут применяться в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности в Арктической зоне, предусмотренной инвестиционным соглашением. Но для этого должен вестись раздельный учет доходов (расходов), полученных от этой и иной деятельности.
Также пониженные ставки налога на прибыль планируется применять ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов за год либо в совокупности за три предшествующих года.
Закон также устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим товары на экспорт, и услуг перевозки товаров морским транспортом для дальнейшего вывоза за пределы России.
Тюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое
7 июля, 19:15Сказано в эфире
Что нужно для успешного развития Российской Арктики? Мнение экономистаГосдума приняла закон о предоставлении налоговых льгот при реализации новых проектов в Арктической зоне. Экономист Денис Мельник полагает, что для развития Арктики принимаемые меры будут полезны, но не достаточны. Свою точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.
Помимо этого, на 2021-2032 годы вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых (горючие сланцы, торф, товарные руды, неметаллическое сырье, алмазы и другие) на новых участках недр в Арктической зоне. При добыче угля и углеводородов этот вычет предоставляться не будет. Под новыми понимаются участки, на которых степень выработанности запасов полезного ископаемого меньше или равна 0,001 на начало 2021 года, либо его запасы отсутствуют в госбалансе запасов на эту дату. Налоговый вычет не может превышать 50% суммы налога за соответствующий налоговый период.
Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль и НДС. Нормы, касающиеся вычета по НДПИ, начнут действовать с 1 января 2021 года.
В марте Госдума приняла закон, направленный на налоговое стимулирование поиска и оценки месторождений, разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ, который вводил ряд льгот по НДПИ и возможность перехода на уплату налога на дополнительный доход.
Нашивки сотрудников МЧС России
7 июля, 16:44
В МЧС создадут систему защиты для безопасного мореплавания в Арктике
1000022
Обсудить 0
АрктикаГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности в июне
Города России. Москва
Директор бюро МОТ оценила обзор России по целям устойчивого развития
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Минэкоромразвития прокомментировало обзор по целям устойчивого развития
Космодром Байконур
Вспышка COVID-19 не помешает пускам с Байконура, заверил Рогозин
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Монголией
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан заявил об уничтожении нескольких военных объектов в Армении
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Рогозин готов пригласить США на российско-китайскую базу на Луне
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при стрельбе в мечети погибли три человека
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Российский препарат Авифавир для лечения COVID-19
Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Российские космонавты готовы летать на китайских кораблях, заявил Рогозин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
Лента новостейМолния