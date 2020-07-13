https://ria.ru/20200713/1574302349.html
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности в июне
Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 92% всей избыточной смертности в июне в Москве, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:46
2020-07-13T20:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 92% всей избыточной смертности в июне в Москве
, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях, 92% всей избыточной смертности в июне. Это меньше, чем в мае на 35%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве коронавирус стал основной причиной смерти 1605 человек в июне, в мае таких случаев было почти вдвое больше – 2757.
"В их числе те случаи, когда пациенты имели отрицательный тест, как при жизни, так и посмертно, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за июнь было 276 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к COVID-19 отнесены все, даже спорные сомнительные случаи. В июне не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.
"Тем не менее, как мы говорили ранее, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 1803 человека в июне умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях, в основном БСК (болезни системы кровообращения – ред.) – 667, болезни органов дыхания – 81, прочие болезни – 36", - сообщается в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.