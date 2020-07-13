Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике

Что нужно для успешного развития Российской Арктики? Мнение экономиста Госдума приняла закон о предоставлении налоговых льгот при реализации новых проектов в Арктической зоне. Экономист Денис Мельник полагает, что для развития Арктики принимаемые меры будут полезны, но не достаточны. Свою точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.