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Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ". РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:41
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353
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россия, арктика, владимир путин, архангельская область, красноярский край, мурманская область, экономика

Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике

20:41 13.07.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. К органам управления данной зоной отнесены Минвостокразвития России и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.
Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления. Состав совета утвердит Минвостокразвития.
Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса и не являются территориями иностранных государств.
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Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.
Путин также подписал закон-спутник, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, необходимые для реализации закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне. Законы должны вступить в силу через 45 дней после их официального опубликования.
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РоссияАрктикаВладимир ПутинАрхангельская областьКрасноярский крайМурманская областьЭкономика
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