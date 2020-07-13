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Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:36
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
нато
дмитрий рогозин
сша
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
международная космическая станция (мкс), роскосмос, нато, дмитрий рогозин, сша, в мире

Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе

20:36 13.07.2020
2694
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Для США это сейчас больше политический проект (полет на Луну - ред.). С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "КП".
"Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно", - сказал он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
10 июля, 00:59
Группа США — Россия по космосу соберется в конце июля
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Международная космическая станция (МКС)РоскосмосНАТОДмитрий РогозинСШАВ мире
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