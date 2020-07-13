https://ria.ru/20200713/1574302033.html
Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:36
2020-07-13T20:36
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
нато
дмитрий рогозин
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574143496.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), роскосмос, нато, дмитрий рогозин, сша, в мире