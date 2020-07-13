Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Летальность от коронавируса в Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция COVID-19 выступала в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщает столичный департамент здравоохранения.

По данным департамента, в июне 2020 года в Москве зарегистрировано 13 128 смертей, превышение смертности в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 3687 случаев.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания",- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что число случаев смерти от коронавируса за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.

"Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем",- говорится в сообщении.