https://ria.ru/20200713/1574301985.html
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция COVID-19 выступала в качестве... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:41
2020-07-13T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200713/1574300372.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Летальность от коронавируса в Москве
за весь период эпидемии составляет 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция COVID-19 выступала в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщает столичный департамент здравоохранения.
По данным департамента, в июне 2020 года в Москве зарегистрировано 13 128 смертей, превышение смертности в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 3687 случаев.
"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания",- говорится в сообщении.
При этом отмечается, что число случаев смерти от коронавируса за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.
"Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем",- говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.