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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574301985.html
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция COVID-19 выступала в качестве... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19

20:41 13.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,6%, если учесть все случаи, где коронавирусная инфекция COVID-19 выступала в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщает столичный департамент здравоохранения.
По данным департамента, в июне 2020 года в Москве зарегистрировано 13 128 смертей, превышение смертности в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 3687 случаев.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
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"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания",- говорится в сообщении.
При этом отмечается, что число случаев смерти от коронавируса за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.
"Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем",- говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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