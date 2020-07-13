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Хочу стать космонавтом
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Рогозин готов пригласить США на российско-китайскую базу на Луне
Россия и Китай намерены построить на Луне совместную станцию и готовы пригласить США участвовать в ее создании, заявил Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:31
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
дмитрий рогозин
китай
сша
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Никак не поймёт, что уже давно смеются над ним.
29
Молодец Рогозин... Очень тонко пошутил.. Чую сейчас у всех адептов Сша и маска .. ГВН забурлит
18
6
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, китай, сша

Рогозин готов пригласить США на российско-китайскую базу на Луне

20:31 13.07.2020
849
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия и Китай намерены построить на Луне совместную станцию и готовы пригласить США участвовать в ее создании, заявил Дмитрий Рогозин.
"Сегодня утром мы проводили телемост с моим коллегой – руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, очень влиятельным человеком и моим хорошим другом. Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "КП".
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинКитайСША
Популярные комментарии
Никак не поймёт, что уже давно смеются над ним.
13 июля, 20:39
Иван Чугайнов
12010016
Молодец Рогозин... Очень тонко пошутил.. Чую сейчас у всех адептов Сша и маска .. ГВН забурлит
13 июля, 20:36
ИГИстина Где то рядом
1231002
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