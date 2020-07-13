https://ria.ru/20200713/1574301819.html
Рогозин готов пригласить США на российско-китайскую базу на Луне
Россия и Китай намерены построить на Луне совместную станцию и готовы пригласить США участвовать в ее создании, заявил Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:31
2020-07-13T20:31
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
дмитрий рогозин
китай
сша
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https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574068567.html
Иван Чугайнов
Никак не поймёт, что уже давно смеются над ним.
29
Истина Где то рядом
Молодец Рогозин... Очень тонко пошутил.. Чую сейчас у всех адептов Сша и маска .. ГВН забурлит
18
6
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:56:3096:1798_1400x0_80_0_0_18d127b3355268587b33f17b8f69ad7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, китай, сша