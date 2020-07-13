Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финские пограничники расследуют нарушение границы с Россией двумя жителями Финляндии, которые на гидроцикле заплыли на территорию сопредельного государства, сообщает финское ведомство.
"В субботу, 11 июля, в 2:49 утра пограничник Северной Карелии (регион в Финляндии – ред.) заметил водный мотоцикл, пересекающий государственную границу в Пюхяярви, Карелия, из Финляндии в Россию. Водный мотоцикл вернулся из России в Финляндию примерно через 10 минут. На борту водного мотоцикла были два человека. В результате … было начато предварительное расследование", - говорится в сообщении.
Финские пограничники уведомили о случившемся своих российских коллег.
Уточняется, что на прошлой неделе финские пограничники обнаружили три незначительных нарушения, в частности, граждане перемещались в пограничной зоне Финляндии без надлежащего разрешения.
Протяжённость сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет 1271 километр.