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Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу
Финские пограничники расследуют нарушение границы с Россией двумя жителями Финляндии, которые на гидроцикле заплыли на территорию сопредельного государства,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:25
россия
северная карелия (финляндия)
финляндия
в мире
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россия, северная карелия (финляндия), финляндия, в мире

Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу

20:25 13.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск ФСБ РФ
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финские пограничники расследуют нарушение границы с Россией двумя жителями Финляндии, которые на гидроцикле заплыли на территорию сопредельного государства, сообщает финское ведомство.
"В субботу, 11 июля, в 2:49 утра пограничник Северной Карелии (регион в Финляндии – ред.) заметил водный мотоцикл, пересекающий государственную границу в Пюхяярви, Карелия, из Финляндии в Россию. Водный мотоцикл вернулся из России в Финляндию примерно через 10 минут. На борту водного мотоцикла были два человека. В результате … было начато предварительное расследование", - говорится в сообщении.
Финские пограничники уведомили о случившемся своих российских коллег.
Уточняется, что на прошлой неделе финские пограничники обнаружили три незначительных нарушения, в частности, граждане перемещались в пограничной зоне Финляндии без надлежащего разрешения.
Протяжённость сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет 1271 километр.
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