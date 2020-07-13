Директор бюро МОТ оценила обзор России по целям устойчивого развития

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) хорошо перекликается с Декларацией столетия Международной организации труда (МОТ), а постановка в нем создания рабочих мест во главе планов по выработке экономической политики и развития обеспечит более устойчивый рост экономики страны, сообщила РИА Новости директор бюро МОТ для стран Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) хорошо перекликается с Декларацией столетия Международной организации труда (МОТ), а постановка в нем создания рабочих мест во главе планов по выработке экономической политики и развития обеспечит более устойчивый рост экономики страны, сообщила РИА Новости директор бюро МОТ для стран Восточной Европы Центральной Азии Ольга Кулаева.

Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) будет представлен 14 июля на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию. Российский обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями. Работа велась в рамках тематических групп – по одной для каждой цели устойчивого развития.

Как сказала Кулаева, представленный Россией обзор полностью соответствует мандату МОТ, особенно в отношении цели 8 (Достойная работа и экономический рост), которая нацелена на то, чтобы "содействовать поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех". По ее мнению, постановка создания рабочих мест во главе планов по выработке экономической политики и развития не только создаст возможности для достойных рабочих возможностей, но также обеспечит более устойчивый, инклюзивный рост, рост экономики, нацеленный на сокращение числа бедных, принесет пользу и экономике России и ее населению.

"Обзор хорошо перекликается с Декларацией столетия МОТ - важнейшим заявлением, в котором рассматриваются основные проблемы и возможности для будущего сферы работы, в котором идет ранжирование от сферы технологий до изменения климата, от демографических сдвигов до нужды в новых навыках, а также в котором решительно подтверждается мандат на социальную справедливость, который был дан МОТ 100 лет назад", - сказала Кулаева.

Как отметила Кулаева, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития ставят людей и планету в центральное место, давая международному сообществу основу для решения многих проблем, стоящих перед человечеством, в том числе в сфере труда.