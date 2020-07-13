https://ria.ru/20200713/1574301498.html
В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:22
2020-07-13T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570078582_0:0:3238:1822_1400x0_80_0_0_be5c0ab92ad53d69b7596497971c29c3.jpg
https://ria.ru/20200709/1574142429.html
Двадцатый трест
Как бы не обидеть мигрантов гастарбайтеров ?
58
Юра Белов
ну что.готовимся к бубонной чуме?))
46
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570078582_0:0:3238:1822_1400x0_80_0_0_be5c0ab92ad53d69b7596497971c29c3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570078582_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_ec2499d26e76ed15013517c02e1ed607.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570078582_406:0:2454:2048_1400x0_80_0_0_c4ff52c0c6f8fec350effae280c19090.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
Ранее Роспотребнадзор
предложил возобновить авиасообщение с 13 странами. В список вошли Германия
, Италия
, Великобритания
, Польша
, Дания
, Финляндия
, Венгрия
, Нидерланды
, Норвегия
, Китай
, Шри-Ланка
, Вьетнам
и Монголия
.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие для возобновления полетов в зарубежные страны. Она заявила, что заболеваемость коронавирусом там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения. Такие цифры должны держаться в стране 14 дней, то есть инкубационный период. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должны превышать одного процента.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. На данный момент исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.