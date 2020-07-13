В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.

Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия. Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами. В список вошли Германия

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие для возобновления полетов в зарубежные страны. Она заявила, что заболеваемость коронавирусом там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения. Такие цифры должны держаться в стране 14 дней, то есть инкубационный период. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должны превышать одного процента.