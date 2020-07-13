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Татарстан продлил обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет
Правительство Татарстана продлило обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет ещё на две недели – по 26 июля. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:16
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Татарстан продлил обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

20:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Правительство Татарстана продлило обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет ещё на две недели – по 26 июля.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Действующее постановление обязывало граждан старше 65 лет к самоизоляции до 12 июля включительно. Отмечается, что изменения вносятся с учётом санитарно-эпидемиологической остановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
Ранее, с 12 мая в Татарстане была отменена система смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, а также обязательность справки при передвижении. Но жителей республики обязали носить маски (респираторы, повязки), а в торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски обязательно ношение перчаток. Также с 12 мая возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.
С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования. Кроме того, с 5 июня для всех въезжающих в республику жителей РФ отменены предоставление справок об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.
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Кроме того, с 18 июня правительство республики заменило обязательную двухнедельную обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. С 22 июня разрешена работа государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг.
С 29 июня в регионе вновь открыты для посещений все детские и спортивные площадки, разрешено возобновить работу детским лагерям отдыха. Также получили разрешение открыться непродовольственные магазины при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, не превышающей 800 квадратных метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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