Татарстан продлил обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана продлило обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет ещё на две недели – по 26 июля.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Действующее постановление обязывало граждан старше 65 лет к самоизоляции до 12 июля включительно. Отмечается, что изменения вносятся с учётом санитарно-эпидемиологической остановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

Ранее, с 12 мая в Татарстане была отменена система смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, а также обязательность справки при передвижении. Но жителей республики обязали носить маски (респираторы, повязки), а в торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски обязательно ношение перчаток. Также с 12 мая возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.

С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования. Кроме того, с 5 июня для всех въезжающих в республику жителей РФ отменены предоставление справок об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.

Кроме того, с 18 июня правительство республики заменило обязательную двухнедельную обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. С 22 июня разрешена работа государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг.

С 29 июня в регионе вновь открыты для посещений все детские и спортивные площадки, разрешено возобновить работу детским лагерям отдыха. Также получили разрешение открыться непродовольственные магазины при наличии отдельного входа и с доступной для посетителей площадью, не превышающей 800 квадратных метров.