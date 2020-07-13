Минэкоромразвития прокомментировало обзор по целям устойчивого развития

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Реализация нацпроектов и госпрограмм содействует достижению Россией целей устойчивого развития ООН, которые созвучны задачам социально-экономической политики страны, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.
Во вторник министр экономического развития Максим Решетников в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представит добровольный национальный обзор достижения РФ целей устойчивого развития ООН. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям.
"Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития России созвучны целям устойчивого развития – это благополучие наших граждан, повышение их качества жизни. Меры национальных проектов, государственных программ и отраслевых стратегий содействуют достижению целей устойчивого развития. В этом смысле можно говорить о том, что все 12 нацпроектов – основной инструмент реализации целей устойчивого развития", - отметили в Минэкономразвития.
Россия представляет добровольный обзор впервые, напомнили в министерстве. "В докладе собраны ключевые меры и достижения России по повестке устойчивого развития, которыми мы готовы делиться с партнерами из ООН. Это была большая работа профессионалов из разных отраслей – ученых, общественных организаций и бизнеса, государственных органов по сбору, анализу и презентации наших лучших решений", - добавили в Минэкономразвития.
Для отслеживания того, как меры госполитики помогают решать задачи целей устойчивого развития в РФ создана и совершенствуется система мониторинга, глобальные показатели интегрируются в российскую систему сбора статистики, рассказали в министерстве.
Обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями.