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Минэкоромразвития прокомментировало обзор по целям устойчивого развития
Реализация нацпроектов и госпрограмм содействует достижению Россией целей устойчивого развития ООН, которые созвучны задачам социально-экономической политики... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:13
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
экономика
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон, экономика

Минэкоромразвития прокомментировало обзор по целям устойчивого развития

20:13 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Реализация нацпроектов и госпрограмм содействует достижению Россией целей устойчивого развития ООН, которые созвучны задачам социально-экономической политики страны, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.
Во вторник министр экономического развития Максим Решетников в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представит добровольный национальный обзор достижения РФ целей устойчивого развития ООН. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям.
"Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития России созвучны целям устойчивого развития – это благополучие наших граждан, повышение их качества жизни. Меры национальных проектов, государственных программ и отраслевых стратегий содействуют достижению целей устойчивого развития. В этом смысле можно говорить о том, что все 12 нацпроектов – основной инструмент реализации целей устойчивого развития", - отметили в Минэкономразвития.
Россия представляет добровольный обзор впервые, напомнили в министерстве. "В докладе собраны ключевые меры и достижения России по повестке устойчивого развития, которыми мы готовы делиться с партнерами из ООН. Это была большая работа профессионалов из разных отраслей – ученых, общественных организаций и бизнеса, государственных органов по сбору, анализу и презентации наших лучших решений", - добавили в Минэкономразвития.
Для отслеживания того, как меры госполитики помогают решать задачи целей устойчивого развития в РФ создана и совершенствуется система мониторинга, глобальные показатели интегрируются в российскую систему сбора статистики, рассказали в министерстве.
Обзор готовился Аналитическим центром при правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 17:37Распространение нового коронавируса
В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития
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РоссияМаксим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ООНЭкономика
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