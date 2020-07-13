https://ria.ru/20200713/1574300899.html
Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"
Телеканал "Россия 24" опубликовал видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:05
2020-07-13T21:00
узбекистан
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574298035.html
beria
3 месяца людям зп не платили ... прокуратура случаем не хочет ли еще одно уголовное дело завести?
114
артур царев
Ну, что? Может нашим начать платить нормально, соблюдая ТК РФ?? Или ждем отчуждения территорий?
91
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узбекистан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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узбекистан, происшествия
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Телеканал "Россия 24"
опубликовал видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
На кадрах видно, как мужчины в спецодежде идут по коридору, швыряют мебель и громко кричат. Также показаны последствия их действий: в частности, в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла. Помимо этого, перевернуты несколько машин.
Ранее прокуратура завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после беспорядков, которые устроили строители-иностранцы на Амурском ГПЗ. Они требовали повышения заработной платы. Правоохранительные органы оценят соблюдение прав рабочих.
Позднее Следственный комитет возбудил еще одно дело — о массовых беспорядках. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
По версии следствия, между гражданами Узбекистана
и руководством турецкой подрядной организации Renaissance Heavy Industries возник конфликт из-за возмещения оплаты трудового патента.
"Россия 24" также сообщила, что рабочие требовали выплат за три месяца карантина.
В пресс-центре АГПЗ уточнили, что на заводе усилили меры безопасности, предприятие работает штатно.
Там также подчеркнули, что регулярно и своевременно оплачивают работы, выполненные компанией-подрядчиком.
На предприятии добавили, что в конфликте участвовали около 300 человек, между инициативной группой сотрудников подрядчика и руководством компании начались переговоры.