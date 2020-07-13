Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Телеканал Телеканал "Россия 24" опубликовал видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

На кадрах видно, как мужчины в спецодежде идут по коридору, швыряют мебель и громко кричат. Также показаны последствия их действий: в частности, в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла. Помимо этого, перевернуты несколько машин.

Ранее прокуратура завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после беспорядков, которые устроили строители-иностранцы на Амурском ГПЗ. Они требовали повышения заработной платы. Правоохранительные органы оценят соблюдение прав рабочих.

Позднее Следственный комитет возбудил еще одно дело — о массовых беспорядках. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

По версии следствия, между гражданами Узбекистана и руководством турецкой подрядной организации Renaissance Heavy Industries возник конфликт из-за возмещения оплаты трудового патента.

"Россия 24" также сообщила, что рабочие требовали выплат за три месяца карантина.

В пресс-центре АГПЗ уточнили, что на заводе усилили меры безопасности, предприятие работает штатно.

Там также подчеркнули, что регулярно и своевременно оплачивают работы, выполненные компанией-подрядчиком.