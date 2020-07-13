В Свердловской области ликвидировали открытое горение на лесопилке

Ранее сообщалось, что кровля здания лесопилки горит на площади 500 квадратных метров. В 16.49 мск возгорание было локализовано.

"В 21.28 (19.28 мск) открытое горение на пожаре по улице Новая в городе Арамиль ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.