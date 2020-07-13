Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574300766.html
В Свердловской области ликвидировали открытое горение на лесопилке
Открытое горение на лесопилке ликвидировано в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
арамиль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574289562_71:0:1209:640_1400x0_80_0_0_350437fd2c3e539dcede99746cb66ff7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574295919.html
свердловская область
арамиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574289562_71:0:1209:640_1400x0_80_0_0_350437fd2c3e539dcede99746cb66ff7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574289562_214:0:1067:640_1400x0_80_0_0_dac120c4248c78a448e2220271f4d9c7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574289562_320:0:960:640_1400x0_80_0_0_071dfe8b282139050bc39555ebc906dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, арамиль, происшествия

В Свердловской области ликвидировали открытое горение на лесопилке

19:58 13.07.2020
212
© Фото : МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара
© Фото : МЧС России
Тушение пожара
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Открытое горение на лесопилке ликвидировано в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что кровля здания лесопилки горит на площади 500 квадратных метров. В 16.49 мск возгорание было локализовано.
"В 21.28 (19.28 мск) открытое горение на пожаре по улице Новая в городе Арамиль ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Пожар в Самаре
Вчера, 18:48Сказано в эфире
"Дым – как грозовые тучи и жуткий запах". Очевидцы о пожаре в СамареВ Самаре загорелся склад лакокрасочной продукции. Жители города рассказали радио Sputnik, что происходило на месте пожара.
210000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьАрамильПроисшествия
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Закарпатье больницы для пациентов с COVID-19 почти полностью заполнены
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя раскритиковал механизм трансграничной помощи в Сирии
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На 97-м километре МКАД столкнулись бензовоз и автобус
Появилось видео массовых погромов в офисе подрядчика Газпрома
Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Минэкоромразвития прокомментировало обзор по целям устойчивого развития
Скорая помощь в Испании
В одном из испанских регионов усилили карантинные меры по COVID-19
Города России. Москва
Директор бюро МОТ оценила обзор России по целям устойчивого развития
Машина скорой помощи
В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса
Российский препарат Авифавир для лечения COVID-19
Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Штаты США подали в суд на администрацию Трампа из-за студенческих виз
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год
Люди общаются в коворкинге
В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Красноярском крае произошел пожар на складе пиломатериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
Лента новостейМолния