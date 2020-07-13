https://ria.ru/20200713/1574300766.html
В Свердловской области ликвидировали открытое горение на лесопилке
Открытое горение на лесопилке ликвидировано в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:58
2020-07-13T19:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
арамиль
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574295919.html
свердловская область
арамиль
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, арамиль, происшествия