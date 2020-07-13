https://ria.ru/20200713/1574300675.html
Абоненты "Мособлгаза" могут назначить дату техобслуживания онлайн
С начала 2020 года работники "Мособлгаза" выполнили техобслуживание газового оборудования у 25 тысяч жителей Московской области. Теперь у абонентов "Мособлгаза" РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:53
2020-07-13T19:54
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мособлгаз, московская область (подмосковье)