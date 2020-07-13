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Новости Подмосковья
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Абоненты "Мособлгаза" могут назначить дату техобслуживания онлайн
С начала 2020 года работники "Мособлгаза" выполнили техобслуживание газового оборудования у 25 тысяч жителей Московской области. Теперь у абонентов "Мособлгаза" РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:54
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мособлгаз, московская область (подмосковье)

Абоненты "Мособлгаза" могут назначить дату техобслуживания онлайн

19:53 13.07.2020 (обновлено: 19:54 13.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. С начала 2020 года работники "Мособлгаза" выполнили техобслуживание газового оборудования у 25 тысяч жителей Московской области. Теперь у абонентов "Мособлгаза" есть возможность назначить онлайн дату техобслуживания. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минэнерго.
"Зарегистрированным в личном кабинете клиентам заблаговременно приходит уведомление по электронной почте или смс с плановой датой визита специалиста, которую можно корректировать по ссылке", – обратили внимание в пресс-службе.
Сотрудники "Мособлгаза" при обследовании выявляют утечку газа и неисправности оборудования, а также проверяют герметичность отключающих устройств и соединений.
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Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
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