Небензя раскритиковал механизм трансграничной помощи в Сирии

"Прямых и косвенных свидетельств этому становится все больше и больше. Кроме этого, механизм "трансгранички" использовался некоторыми внешними игроками в качестве инструмента закрепления разделительных линий в Сирии, которые угрожают обособлением ряда районов страны. Это идет вразрез с принципом уважения суверенитета и территориальной целостности САР, неоднократно подтвержденным в резолюциях СБ, в том числе данной резолюцией", - сказал Небензя.