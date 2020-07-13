https://ria.ru/20200713/1574300602.html
В одном из испанских регионов усилили карантинные меры по COVID-19
Усиленные карантинные меры вводятся на большей части территории испанского автономного сообщества Арагон из-за вспышек коронавируса COVID-19 в некоторых... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:53
2020-07-13T19:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, европа, испания, в мире
МАДРИД, 13 июл – РИА Новости.
Усиленные карантинные меры вводятся на большей части территории испанского автономного сообщества Арагон
из-за вспышек коронавируса COVID-19
в некоторых районах.
На территории, где ужесточаются санитарные меры, живет 70% населения автономного сообщества (870 тысяч человек), она охватывает в том числе столицу региона Сарагосу.
По словам генерального директора по здравоохранению Арагона Франсиско Хавьера Фало, увеличение за последнее время числа заболевших "довольно значительно, чтобы принять новые меры". За последнюю неделю в регионе было зафиксировано 228 случаев заражения, в первую очередь в столице.
Ранее власти Арагона заявили, что вводят обязательный масочный режим не только в транспорте и общественных местах, но и на улицах, даже в случаях, если есть возможность соблюдать социальную дистанцию в два метра.
В понедельник было принято решение о повышении мер безопасности в общественных местах: будет снижено разрешенное число посетителей – в торговых точках, террасах баров и ресторанов - 75% от вместимости, внутри помещений – 50%, при этом собираться группами более десяти человек запрещено.
Пока власти не вводят ограничение на передвижение, а также расписание выхода на улицу.
С марта в Арагоне были зафиксировано 6,6 тысячи случаев заражения COVID-19.
Из-за увеличивающегося числа заражений и локальных вспышек ряд испанских автономных сообществ ввели обязательный масочный режим. Каталония
ввела жесткий карантин в комарке Сегрия, где живут 160 тысяч человек.
Испания
– одна из самых пострадавших в Европе
стран от пандемии: в этой стране было выявлено 256 тысяч случаев заражения (за последние сутки 164), хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек (за последние семь дней – семь пациентов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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