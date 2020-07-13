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Новости Подмосковья
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В МО в 2020 году введут в эксплуатацию более 70 социальных объектов
Глава подмосковного стройкомплекса Владимир Локтев заверил, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры, реализация госпрограммы строительства объектов... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:52
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

В МО в 2020 году введут в эксплуатацию более 70 социальных объектов

19:52 13.07.2020
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© РИА Новости / Денис Гришкин Строящийся детский сад
 Строящийся детский сад
© РИА Новости / Денис Гришкин
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава подмосковного стройкомплекса Владимир Локтев заверил, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры, реализация госпрограммы строительства объектов социального назначения продолжается. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
"Сейчас строительство фактически всех объектов в графике", – подчеркнул министр.
В нынешнем году в эксплуатацию планируется ввести 72 социальных объекта. 34 объекта нужно ввести до 1 сентября. 22 из них – образовательные учреждения (16 школ и 6 детсадов).
Сейчас по факту в эксплуатацию введено 10 объектов различного назначения и завершается возведение девяти детсадов в рамках нацпроекта "Демография".
Кроме того, в августе необходимо ввести в эксплуатацию музыкальную школу в поселении Демихово (Орехово-Зуевский городской округ), дом культуры в Молодежном, Молодежный музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева в Пушкине и две школы на 825 мест, одну в поселке Пески, а другую во втором Шаховском проезде Волоколамска.
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