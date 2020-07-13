В МО в 2020 году введут в эксплуатацию более 70 социальных объектов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава подмосковного стройкомплекса Владимир Локтев заверил, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры, реализация госпрограммы строительства объектов социального назначения продолжается. Об этом сообщил телеканал Глава подмосковного стройкомплекса Владимир Локтев заверил, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры, реализация госпрограммы строительства объектов социального назначения продолжается. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

"Сейчас строительство фактически всех объектов в графике", – подчеркнул министр.

В нынешнем году в эксплуатацию планируется ввести 72 социальных объекта. 34 объекта нужно ввести до 1 сентября. 22 из них – образовательные учреждения (16 школ и 6 детсадов).

Сейчас по факту в эксплуатацию введено 10 объектов различного назначения и завершается возведение девяти детсадов в рамках нацпроекта "Демография".