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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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женева (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире

В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу

19:45 13.07.2020 (обновлено: 20:14 13.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.
По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
10352116
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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