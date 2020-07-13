https://ria.ru/20200713/1574300372.html
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:45
2020-07-13T20:14
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
воз
женева (город)
в мире
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1
женева (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире
ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве
глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ
Мария Ван Керкхове.
Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.
По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.