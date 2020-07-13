В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу

Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.