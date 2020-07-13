Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574300331.html
Штаты США подали в суд на администрацию Трампа из-за студенческих виз
Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, требуя отозвать ограничительные меры по студенческим... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:44
дональд трамп
гарвардский университет
массачусетский технологический институт
массачусетс
сша
округ колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_983713bb43c602916bc27d1d75174cf5.jpg
https://ria.ru/20200713/1574273614.html
https://ria.ru/20200710/1574145952.html
массачусетс
сша
округ колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_983713bb43c602916bc27d1d75174cf5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_21cdefd022b2ff9b3d1b89d09cf0bc1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_14ed4e3fab083f334217e12fb74bd1fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, гарвардский университет, массачусетский технологический институт, массачусетс, сша, округ колумбия, в мире

Штаты США подали в суд на администрацию Трампа из-за студенческих виз

19:44 13.07.2020
1163
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, требуя отозвать ограничительные меры по студенческим визам.
Ранее администрация потребовала, чтобы иностранцы на студенческой визе учились в США по очной форме либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Иск штатов называет действия федерального правительства "жестокими, внезапными и незаконными". В исковом заявлении говорится, что меры администрации ведут либо к фактическому отчислению студентов, либо к небезопасному возобновлению очных занятий в разгар эпидемии в США.
"Колледжи и университеты столкнулись с мучительной дилеммой. Если они хотят обеспечить, чтобы все их студенты могли остаться в США и продолжить учебу, они должны попытаться обеспечить достаточное количество очных занятий по множеству тем для сотен тысяч международных студентов, и это всего за несколько недель до начала семестра, без какого-либо внимания к общественному здравоохранению", - говорится в 34-страничном исковом заявлении.
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Вчера, 13:52
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
"Альтернатива — потерять значительное число международных студентов, которые будут вынуждены покинуть страну и участвовать в занятиях онлайн по мере возможности, либо же перевестись на факультет с очной формой обучения, либо вообще уйти из университета", - говорится в иске.
От суда требуется отложить дату вступления распоряжения в силу, а затем и вовсе отменить его и запретить его реализацию.
"Администрация Трампа даже не попыталась объяснить основания для этой жестокой меры, которая заставляет факультеты выбирать между сохранением своих международных студентов и защитой здоровья и безопасности в своих кампусах", - говорится в заявлении генпрокурора Массачусетса Моры Хили от имени штатов.
Аналогичные иски уже подали штат Калифорния, не участвующий в нынешнем иске, и совместно Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Первые слушания по данному вопросу пройдут на этой неделе в Бостоне.
Перспективы исков неясны: исполнительная власть, согласно предыдущим решениям Верховного суда, имеет широкие прерогативы в том, каких иностранцев и на каких основаниях допускать на территорию США. Однако рассмотрение дела может занять длительное время и де-факто позволить иностранным студентам продолжить заочное обучение на временной основе, не покидая США.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
10 июля, 06:02
В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов
3190100
Обсудить 0
Дональд ТрампГарвардский университетМассачусетский технологический институтМассачусетсСШАОкруг КолумбияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Машина скорой помощи
В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса
Люди общаются в коворкинге
В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя раскритиковал механизм трансграничной помощи в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Закарпатье больницы для пациентов с COVID-19 почти полностью заполнены
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На 97-м километре МКАД столкнулись бензовоз и автобус
Скорая помощь в Испании
В одном из испанских регионов усилили карантинные меры по COVID-19
Появилось видео массовых погромов в офисе подрядчика Газпрома
Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"
Российский препарат Авифавир для лечения COVID-19
Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу
Тушение пожара
В Свердловской области ликвидировали открытое горение на лесопилке
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в небе над аэропортом Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
Вылетевший из Риги рейс совершил экстренную посадку
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Двухэтажные экскурсионные автобусы в центре Москвы
Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
Лента новостейМолния