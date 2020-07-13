Штаты США подали в суд на администрацию Трампа из-за студенческих виз

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Семнадцать штатов Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа , требуя отозвать ограничительные меры по студенческим визам.

Ранее администрация потребовала, чтобы иностранцы на студенческой визе учились в США по очной форме либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Иск штатов называет действия федерального правительства "жестокими, внезапными и незаконными". В исковом заявлении говорится, что меры администрации ведут либо к фактическому отчислению студентов, либо к небезопасному возобновлению очных занятий в разгар эпидемии в США.

"Колледжи и университеты столкнулись с мучительной дилеммой. Если они хотят обеспечить, чтобы все их студенты могли остаться в США и продолжить учебу, они должны попытаться обеспечить достаточное количество очных занятий по множеству тем для сотен тысяч международных студентов, и это всего за несколько недель до начала семестра, без какого-либо внимания к общественному здравоохранению", - говорится в 34-страничном исковом заявлении.

"Альтернатива — потерять значительное число международных студентов, которые будут вынуждены покинуть страну и участвовать в занятиях онлайн по мере возможности, либо же перевестись на факультет с очной формой обучения, либо вообще уйти из университета", - говорится в иске.

От суда требуется отложить дату вступления распоряжения в силу, а затем и вовсе отменить его и запретить его реализацию.

"Администрация Трампа даже не попыталась объяснить основания для этой жестокой меры, которая заставляет факультеты выбирать между сохранением своих международных студентов и защитой здоровья и безопасности в своих кампусах", - говорится в заявлении генпрокурора Массачусетса Моры Хили от имени штатов.