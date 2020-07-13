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В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса
Очаг коронавируса выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске в Республике Карелия, там зарегистрирован 31 положительный результат теста на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:43
2020-07-13T19:43
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петрозаводск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Очаг коронавируса
выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске
в Республике Карелия
, там зарегистрирован 31 положительный результат теста на инфекцию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"31 положительный результат теста на коронавирус обнаружен среди сотрудников и пациентов "Клинической больницы "РЖД-Медицина" в карельской столице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двое медицинских работников находятся в специализированном стационаре, один специалист лечится на дому. У остальных сотрудников симптомы заболевания отсутствуют, однако их отправили в домашнюю обсервацию.
"Инфекцию также обнаружили у 19 пациентов: четыре человека госпитализированы, у остальных симптомов болезни нет", - говорится в сообщении. Специалистов, которые контактировали с заболевшими, отправили на карантин.
В больнице ведут противоэпидемические мероприятия.
По данным за последние сутки, в республике зарегистрировано 1747 случаев инфицирования, выздоровели 970 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.