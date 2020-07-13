В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Очаг Очаг коронавируса выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске Республике Карелия , там зарегистрирован 31 положительный результат теста на инфекцию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"31 положительный результат теста на коронавирус обнаружен среди сотрудников и пациентов "Клинической больницы "РЖД-Медицина" в карельской столице", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двое медицинских работников находятся в специализированном стационаре, один специалист лечится на дому. У остальных сотрудников симптомы заболевания отсутствуют, однако их отправили в домашнюю обсервацию.

"Инфекцию также обнаружили у 19 пациентов: четыре человека госпитализированы, у остальных симптомов болезни нет", - говорится в сообщении. Специалистов, которые контактировали с заболевшими, отправили на карантин.

В больнице ведут противоэпидемические мероприятия.

По данным за последние сутки, в республике зарегистрировано 1747 случаев инфицирования, выздоровели 970 человек.