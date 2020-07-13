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В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса
Очаг коронавируса выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске в Республике Карелия, там зарегистрирован 31 положительный результат теста на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, петрозаводск, республика карелия

В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса

19:43 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в клинической больнице "РЖД-Медицина" в Петрозаводске в Республике Карелия, там зарегистрирован 31 положительный результат теста на инфекцию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"31 положительный результат теста на коронавирус обнаружен среди сотрудников и пациентов "Клинической больницы "РЖД-Медицина" в карельской столице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двое медицинских работников находятся в специализированном стационаре, один специалист лечится на дому. У остальных сотрудников симптомы заболевания отсутствуют, однако их отправили в домашнюю обсервацию.
"Инфекцию также обнаружили у 19 пациентов: четыре человека госпитализированы, у остальных симптомов болезни нет", - говорится в сообщении. Специалистов, которые контактировали с заболевшими, отправили на карантин.
В больнице ведут противоэпидемические мероприятия.
По данным за последние сутки, в республике зарегистрировано 1747 случаев инфицирования, выздоровели 970 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПетрозаводскРеспублика Карелия
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