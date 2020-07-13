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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, соответствующее... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:41
россия
сергей вершинин
михаил богданов
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россия, сергей вершинин, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, александр грушко, владимир путин, общество

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год

19:41 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.
В начале марта Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко.
Сергей Вершинин родился в 1954 году. В 1976 окончил МГИМО. Владеет английскими, французским и арабским языками. В системе МИД работает с 1976 года. Является заместителем министра иностранных дел России с 27 марта 2018 года. Курирует ближневосточную тематику, в том числе международные форматы сирийского урегулирования.
Здание Государственной Думы РФ
24 июля 2019, 14:06
Госдума приняла закон о сроках службы в органах внутренних дел
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РоссияСергей ВершининМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МГИМОАлександр ГрушкоВладимир ПутинОбщество
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