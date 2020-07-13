Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.
В начале марта Путин продлил срок государственной службы сверх предельного возраста еще на год замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко.
Сергей Вершинин родился в 1954 году. В 1976 окончил МГИМО. Владеет английскими, французским и арабским языками. В системе МИД работает с 1976 года. Является заместителем министра иностранных дел России с 27 марта 2018 года. Курирует ближневосточную тематику, в том числе международные форматы сирийского урегулирования.
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