ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВТБ по итогам трех последних месяцев оказал клиентам поддержку на сумму более 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Более 288 тысяч заемщиков – физических лиц - подключили кредитные каникулы как в рамках государственных, так и собственных программ ВТБ на 238 миллиардов рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь по различным инструментам на сумму свыше 287 миллиардов рублей. Крупный бизнес в рамках поддержки получил помощь по реструктуризации более чем на 1,1 триллиона рублей", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ банк начал предоставлять в апреле.

С клиентами среднего и малого бизнеса по государственной программе поддержки занятости в рамках постановления правительства ВТБ заключил более 12 тысяч соглашений на сумму свыше 55 миллиардов рублей. Заемщикам, воспользовавшимся ей, предоставляется финансирование под 2% годовых на восстановление деятельности предприятия, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

По информации пресс-службы, большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул по различным инструментам поддержки поступило более семи тысяч заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования, учитывающих индивидуальные особенности клиентов, в том числе по специальным продуктам перекредитования на срок до 10 лет, а также госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 с предоставлением отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода и по 106-ФЗ. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса составил 318 миллиардов рублей.