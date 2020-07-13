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ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
ВТБ по итогам трех последних месяцев оказал клиентам поддержку на сумму более 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей

19:38 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВТБ по итогам трех последних месяцев оказал клиентам поддержку на сумму более 1,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Более 288 тысяч заемщиков – физических лиц - подключили кредитные каникулы как в рамках государственных, так и собственных программ ВТБ на 238 миллиардов рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь по различным инструментам на сумму свыше 287 миллиардов рублей. Крупный бизнес в рамках поддержки получил помощь по реструктуризации более чем на 1,1 триллиона рублей", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ банк начал предоставлять в апреле.
С клиентами среднего и малого бизнеса по государственной программе поддержки занятости в рамках постановления правительства ВТБ заключил более 12 тысяч соглашений на сумму свыше 55 миллиардов рублей. Заемщикам, воспользовавшимся ей, предоставляется финансирование под 2% годовых на восстановление деятельности предприятия, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
10 июля, 17:07
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По информации пресс-службы, большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул по различным инструментам поддержки поступило более семи тысяч заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования, учитывающих индивидуальные особенности клиентов, в том числе по специальным продуктам перекредитования на срок до 10 лет, а также госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 с предоставлением отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода и по 106-ФЗ. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса составил 318 миллиардов рублей.
По льготной программе кредитования на выплату зарплаты работникам в рамках постановления правительства банком подписаны 5,7 тысяч соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса на сумму 23 миллиарда рублей.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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