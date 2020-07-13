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На 97-м километре МКАД столкнулись бензовоз и автобус
Бензовоз врезался в автобус на МКАД недалеко от Ярославского шоссе, движение затруднено на участке в три километра, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:38
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия

На 97-м километре МКАД столкнулись бензовоз и автобус

19:38 13.07.2020
1204
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бензовоз врезался в автобус на МКАД недалеко от Ярославского шоссе, движение затруднено на участке в три километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На 97-м километре МКАД (недалеко от Ярославского шоссе) бензовоз врезался в автобус, информация о пострадавших уточняется. Затруднение движения - три километра", - говорится в сообщении.
Не уточняется, есть ли пострадавшие в этом ДТП.
Днем в понедельник сообщалось о другом ДТП с участием четырех машин на внутренней стороне 97-го километра МКАД в районе нацпарка "Лосиный остров". На некоторое время было ограничено движение в первой и второй полосах.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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