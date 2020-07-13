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Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий
Экскурсии в Москве будут проходить с соблюдением всех требований санитарной безопасности: нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий

19:37 13.07.2020
532
© РИА НовостиДвухэтажные экскурсионные автобусы в центре Москвы
Двухэтажные экскурсионные автобусы в центре Москвы
© РИА Новости
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экскурсии в Москве будут проходить с соблюдением всех требований санитарной безопасности: нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а организаторам экскурсионных программ необходимо обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 июля в городе возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.
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"При проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), соблюдать социальную дистанцию (полтора метра) и организаторам экскурсионных программ обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%", - сказали в Мостуризме.
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности жителей и гостей города - один из базовых принципов московского гостеприимства. Для всех элементов туристской инфраструктуры внедрены санитарные требования и стандарты качества с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.
"Меры, которые в настоящее время реализуют столичные объекты туристического показа, позволяют предоставлять посетителям и гостям высокое качество услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности", - отметили в комитете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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