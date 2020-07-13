https://ria.ru/20200713/1574299845.html
Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий
Экскурсии в Москве будут проходить с соблюдением всех требований санитарной безопасности: нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:37
2020-07-13T19:37
туризм
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туризм
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сергей собянин
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Экскурсии в Москве
будут проходить с соблюдением всех требований санитарной безопасности: нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а организаторам экскурсионных программ необходимо обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ, согласно которому с 13 июля в городе возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.
"При проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), соблюдать социальную дистанцию (полтора метра) и организаторам экскурсионных программ обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%", - сказали в Мостуризме.
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности жителей и гостей города - один из базовых принципов московского гостеприимства. Для всех элементов туристской инфраструктуры внедрены санитарные требования и стандарты качества с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.
"Меры, которые в настоящее время реализуют столичные объекты туристического показа, позволяют предоставлять посетителям и гостям высокое качество услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности", - отметили в комитете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.