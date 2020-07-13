Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Экскурсии в Экскурсии в Москве будут проходить с соблюдением всех требований санитарной безопасности: нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а организаторам экскурсионных программ необходимо обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 июля в городе возможно проведение экскурсий как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.

"При проведении экскурсий необходимо соблюдать требования, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), соблюдать социальную дистанцию (полтора метра) и организаторам экскурсионных программ обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50%", - сказали в Мостуризме.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности жителей и гостей города - один из базовых принципов московского гостеприимства. Для всех элементов туристской инфраструктуры внедрены санитарные требования и стандарты качества с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.

"Меры, которые в настоящее время реализуют столичные объекты туристического показа, позволяют предоставлять посетителям и гостям высокое качество услуг при полном и обязательном соблюдении норм эпидемиологической безопасности", - отметили в комитете.