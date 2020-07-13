https://ria.ru/20200713/1574299816.html
В ВОЗ призвали тщательнее изучить срок действия иммунитета к COVID-19
Срок действия иммунитета к коронавирусу необходимо изучать тщательнее, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:37
2020-07-13T21:09
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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женева (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, германия, женева (город), в мире
ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Срок действия иммунитета к коронавирусу необходимо изучать тщательнее, заявила на брифинге в Женеве
глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ
Мария Ван Керкхове.
Ранее издание The Guardian опубликовало статью об исследованиях по выработке иммунитета у переболевших новым коронавирусом. Согласно данным King's College, количество антител к COVID-19 значительно снижается в течение трех месяцев.
Как передавал телеканал ZDF, исследователи в Германии
пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения. Снижение числа антител нашли после анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января лечились в мюнхенской клинике Швабинг.
"У нас нет пока полноценного ответа. Но мы ожидаем, что люди, которые заразились вирусом, вырабатывают некоторый уровень иммунного ответа. Но мы не знаем, насколько сильна эта защита и как она длится", — сказала Ван Керкхове.
Она отметила, что есть первоначальные исследования в трех европейских странах, которые изучают выработку антител со временем, с предположением, что они могут исчезнуть через пару месяцев. Ван Керкхове заявила, что ВОЗ нужно больше исследований этой темы.
Как добавила эксперт, опыт работы организации с ближневосточным респираторным синдромом и атипичной пневмонией показал, что антитела к этим заболеваниям оставались у людей больше года, однако иммунитет для других коронавирусов, которые циркулируют постоянно в человеческой среде, гораздо меньше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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