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В Ливане ввели штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19
Правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ливане ввела штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19 и нахождение в общественных местах без масок,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:26
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коронавирус covid-19, коронавирусы, бейрут, ливан, в мире

В Ливане ввели штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19

19:26 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане
Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ливане ввела штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19 и нахождение в общественных местах без масок, ужесточение мер принято на фоне резкого роста случаев заболевания, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан после собрания в понедельник.
"Комиссия приняла комплекс решений и распорядилась принять необходимые меры, включая введение штрафов за нарушение (карантина)", - сказал Хасан.
По словам министра, за нарушение эпидемиологического карантина и подвергание окружающих опасности заражения штраф будет варьироваться от 600 тысяч (400$) до пяти миллионов ливанских фунтов. Пятьдесят тысяч ливанских фунтов придется заплатить за нахождение без маски в государственных и частных учреждениях и в других местах массового скопления людей.
Владельцам кафе и ресторанов предписано соблюдать рекомендации по социальной дистанции между посетителями. Для иностранных рабочих власти отныне будут предоставлять место для самоизоляции в случае необходимости.
Говоря о работе аэропорта, глава минздрава отметил, что повторное закрытие воздушной гавани не обсуждалось на собрании. "Аэропорт не будет закрываться, жизнь продолжается… Работа будет продолжаться при загрузке в 10%", - добавил он.
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В воскресенье министерство здравоохранения сообщило о 166 новых случаях заражения коронавирусом в Ливане за сутки. Это стало рекордным числом заразившихся за день с начала пандемии. Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 2419.
Количество заболеваний вирусом за сутки в Ливане начало расти с начала июля. В мае и июне число новых случаев колебалось от 5 до 15. В четверг ливанские СМИ сообщили о рекордных за весь период пандемии 173 случаях за сутки.
На сегодняшний день в Ливане сняты почти все ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавируса. С 1 июля, после трех с половиной месяцев перерыва, частично возобновил работу международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. Остаются закрытыми сухопутные и морские границы страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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