https://ria.ru/20200713/1574298813.html
Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов
Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:22
2020-07-13T19:22
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валаамский монастырь
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русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
валаам
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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