Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200713/1574298813.html
Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов
Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:22
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валаамский монастырь
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
валаам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1400x0_80_0_0_4a8fe45e57a30058af7e5a94d824cb96.jpg
https://ria.ru/20200615/1572942173.html
валаам
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1400x0_80_0_0_4a8fe45e57a30058af7e5a94d824cb96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_457:0:3188:2048_1400x0_80_0_0_a409bc41c2bae7e9d536d8fcf3643246.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_798:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_91c32d88421449b6c225690025d9f431.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валаамский монастырь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валаам, республика карелия, общество

Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов

19:22 13.07.2020
246
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря.
"Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителям по-прежнему следует сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.
В республике зарегистрировано 1747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 970 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель
15 июня, 12:56
Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам
220000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валаамский монастырьКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВалаамРеспублика КарелияОбщество
Рекомендуем
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 11
Машины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы в южном Ливане
В Ливане ввели штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19
Гелиевое ядро красных гигантов вращается в 10 раз быстрее, чем его внешние оболочки
Ученые выяснили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других
Люди общаются в коворкинге
В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
В Петербурге зарегистрировали 33 младенца с COVID-19
Двухэтажные экскурсионные автобусы в центре Москвы
Власти Москвы дали рекомендации по проведению экскурсий
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину на один год
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом Кубы двустороннее сотрудничество
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На 97-м километре МКАД столкнулись бензовоз и автобус
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело о массовых беспорядках после разгрома офиса на Амурском ГПЗ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи
Машина скорой помощи
В Петрозаводске в больнице выявили очаг коронавируса
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в небе над аэропортом Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
Вылетевший из Риги рейс совершил экстренную посадку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Лента новостейМолния