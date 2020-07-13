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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574298758.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 11
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 11, до 44 830, количество выявленных заболевших увеличилось на 530 - до 290 133, говорится в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 11

19:20 13.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 11, до 44 830, количество выявленных заболевших увеличилось на 530 - до 290 133, говорится в переданном в воскресенье РИА Новости сообщении минздрава страны.
Сегодняшний суточный показатель смертности – рекордно низкий с марта, когда был введен карантин. Однако в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу: неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.
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Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 21 (что существенно ниже показателя пятницы в 148 жертв), заболевших – 650.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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