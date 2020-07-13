Куценко заменит Домогарова в обновленном спектакле Кончаловского во МХАТ

Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" во МХАТ имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Постановка Кончаловского переосмысляет одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и переносит действие из Швеции в реалии СССР 1990-х годов. Проблемы того времени - разрушение семей и судеб, изменение ценностей - отразились на каждом в стране и потому актуальны и сегодня.

Раньше партнером Высоцкой в спектакле был актер Александр Домогаров, который в марте объявил в Instagram о своем уходе. В новом сезоне в дуэте будет играть Куценко. Создатели спектакля считают, что он невероятно органичен в этой роли, для него это не абстрактная история, а нечто личное, пережитое.

"На самом деле, это был не ввод (ввод нового артиста в уже поставленный спектакль - Прим. ред.). Я предлагал Андрею Сергеевичу ввод, чтобы не тревожить его, и мы бы ввелись – здесь чудесный коллектив и вторые режиссеры отличные, но мы отрепетировали все от начала до конца", - рассказал Куценко, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что, играя в этом спектакле, вспоминает о "странном периоде нашей жизни". "О своей жизни, о родителях, о том, как все это было, – перестройка. Мы все прошли через это, кто старше взрослой собаки по возрасту. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить", - добавил актер.