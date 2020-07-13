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https://ria.ru/20200713/1574298541.html
Куценко заменит Домогарова в обновленном спектакле Кончаловского во МХАТ
Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" во МХАТ имени Горького,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:18
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юлия высоцкая
андрей кончаловский
мхат имени м. горького
гоша куценко
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
театр, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, мхат имени м. горького, гоша куценко, александр домогаров

Куценко заменит Домогарова в обновленном спектакле Кончаловского во МХАТ

19:18 13.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" во МХАТ имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Постановка Кончаловского переосмысляет одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и переносит действие из Швеции в реалии СССР 1990-х годов. Проблемы того времени - разрушение семей и судеб, изменение ценностей - отразились на каждом в стране и потому актуальны и сегодня.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая, режиссер-постановщик Андрей Кончаловский и актер Александр Домогаров (слева нправо) после пресс-показа спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана на сцене МХАТ им. Горького.
Актриса Юлия Высоцкая, режиссер-постановщик Андрей Кончаловский и актер Александр Домогаров (слева нправо) после пресс-показа спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана на сцене МХАТ им. Горького.
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Актриса Юлия Высоцкая, режиссер-постановщик Андрей Кончаловский и актер Александр Домогаров (слева нправо) после пресс-показа спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана на сцене МХАТ им. Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
2 из 2
Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Актриса Юлия Высоцкая, режиссер-постановщик Андрей Кончаловский и актер Александр Домогаров (слева нправо) после пресс-показа спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана на сцене МХАТ им. Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Раньше партнером Высоцкой в спектакле был актер Александр Домогаров, который в марте объявил в Instagram о своем уходе. В новом сезоне в дуэте будет играть Куценко. Создатели спектакля считают, что он невероятно органичен в этой роли, для него это не абстрактная история, а нечто личное, пережитое.
"На самом деле, это был не ввод (ввод нового артиста в уже поставленный спектакль - Прим. ред.). Я предлагал Андрею Сергеевичу ввод, чтобы не тревожить его, и мы бы ввелись – здесь чудесный коллектив и вторые режиссеры отличные, но мы отрепетировали все от начала до конца", - рассказал Куценко, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что, играя в этом спектакле, вспоминает о "странном периоде нашей жизни". "О своей жизни, о родителях, о том, как все это было, – перестройка. Мы все прошли через это, кто старше взрослой собаки по возрасту. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить", - добавил актер.
"Сцены из супружеской жизни" с новым составом зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТ 2 октября.
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КультураТеатрНовости культурыЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийМХАТ имени М. ГорькогоГоша КуценкоАлександр Домогаров
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