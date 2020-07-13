Рябков обсудил с послом Кубы двустороннее сотрудничество

"Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего стратегического партнерства, обсуждены некоторые аспекты мировой и региональной повестки дня, в том числе укрепление взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.