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Рябков обсудил с послом Кубы двустороннее сотрудничество
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь обсудили двустороннее сотрудничество стран, а также американскую блокаду в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:14
сергей рябков
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей рябков, куба, гавана, оон, сша, в мире

Рябков обсудил с послом Кубы двустороннее сотрудничество

19:14 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь обсудили двустороннее сотрудничество стран, а также американскую блокаду в отношении Гаваны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего стратегического партнерства, обсуждены некоторые аспекты мировой и региональной повестки дня, в том числе укрепление взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе беседы подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, категорическое неприятие антигуманной блокады США в отношении Кубы и других односторонних санкций, противоречащих нормам международного права.
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Сергей РябковКубаГаванаООНСШАВ мире
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