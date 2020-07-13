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Суд отказался отпустить предполагаемого соучастника губернатора Фургала
Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Карепову, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:13
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Суд отказался отпустить предполагаемого соучастника губернатора Фургала

19:13 13.07.2020
6034
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Карепову, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Срок ареста продлен до 18 октября. Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности нескольких фигурантов дела, взятых под госзащиту. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест (у обвиняемого есть недвижимость в Москве) или просто отклонить ходатайство о продлении.
Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
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