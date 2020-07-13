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В Самаре локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре локализовали пожар на складе

19:06 13.07.2020 (обновлено: 19:14 13.07.2020)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.
В понедельник днем на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров. Позднее сообщалось, что площадь пожара на складе достигла 10 тысяч квадратных метров. На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. В МЧС России добавляли, что к месту следует пожарный поезд, а также планируется привлечь пожарный катер и вертолет.
"В 18.39 локализация пожара на площади 10 000 квадратных метров. Вертолетом МЧС России было произведено девять сливов, сброшено 27 тонн воды", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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