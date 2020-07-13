В Брянской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

БРЯНСК, 13 июл – РИА Новости. Парки, библиотеки, аттракционы, санатории и детские лагеря открываются в Парки, библиотеки, аттракционы, санатории и детские лагеря открываются в Брянской области с понедельника в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусной инфекции , сообщает правительство региона.

"Ряд ограничительных мероприятий снимается в Брянской области с 13 июля по решению оперативного штаба. Парки культуры и отдыха, физкультурно-спортивные организации, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, зоопарки, библиотеки, аттракционы, спортивные объекты открываются в Брянской области при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора ", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения 13 июля внесены в постановление правительства Брянской области. Смягчить ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, позволила оценка текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается, что среднесуточный показатель темпа прироста заболевших коронавирусной инфекцией за две недели снизился и составил 0,7%. Зафиксировано и значительное снижение количества выявленных внебольничных пневмоний, снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних шести недель.

Кроме того, в Брянской области возобновляется бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

При строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора заработают салоны красоты, косметические, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Заработают фитнес-центры и другие спортивные объекты при условии не более 50 % загрузки от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Также, по информации правительства, отменяется режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. По решению оперативного штаба сняты дополнительные ограничительные мероприятия на территории города Сельцо

По данным оперштаба на понедельник, в Брянской области с начала пандемии зарегистрировано 6817 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время 5131 человек выздоровел, 35 человек умерли.