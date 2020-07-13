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Распространение нового коронавируса
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В Брянской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Парки, библиотеки, аттракционы, санатории и детские лагеря открываются в Брянской области с понедельника в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сельцо, брянская область, общество

В Брянской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

19:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЯНСК, 13 июл – РИА Новости. Парки, библиотеки, аттракционы, санатории и детские лагеря открываются в Брянской области с понедельника в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусной инфекции, сообщает правительство региона.
"Ряд ограничительных мероприятий снимается в Брянской области с 13 июля по решению оперативного штаба. Парки культуры и отдыха, физкультурно-спортивные организации, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, зоопарки, библиотеки, аттракционы, спортивные объекты открываются в Брянской области при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения 13 июля внесены в постановление правительства Брянской области. Смягчить ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, позволила оценка текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается, что среднесуточный показатель темпа прироста заболевших коронавирусной инфекцией за две недели снизился и составил 0,7%. Зафиксировано и значительное снижение количества выявленных внебольничных пневмоний, снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних шести недель.
Кроме того, в Брянской области возобновляется бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.
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При строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора заработают салоны красоты, косметические, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Заработают фитнес-центры и другие спортивные объекты при условии не более 50 % загрузки от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.
Также, по информации правительства, отменяется режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. По решению оперативного штаба сняты дополнительные ограничительные мероприятия на территории города Сельцо.
По данным оперштаба на понедельник, в Брянской области с начала пандемии зарегистрировано 6817 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время 5131 человек выздоровел, 35 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СельцоБрянская областьОбщество
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