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Экология
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AR-проект о ледоколе "Арктика" претендует на победу в премии "Два полюса"
AR-проект "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика"" международного информационного агентства "Россия сегодня" стал претендентом на национальную премию "Два... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:17
россия
арктика (ледокол)
экология
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РИА Новости
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россия, арктика (ледокол)

AR-проект о ледоколе "Арктика" претендует на победу в премии "Два полюса"

19:04 13.07.2020 (обновлено: 19:17 13.07.2020)
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© РИА НовостиAR-проект "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика""
AR-проект Как это устроено. Атомный ледокол Арктика
© РИА Новости
AR-проект "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика"" международного информационного агентства "Россия сегодня" стал претендентом на национальную премию "Два полюса".
Это уникальная реконструкция, из которой пользователь узнает об устройстве, характеристиках и особенностях самого большого и мощного в мире ледокола нового поколения, который будет введён в эксплуатацию в 2020 году. Благодаря AR-реконструкции, которая доступна в рамках мобильного приложения РИА.Lab, рассмотреть корабль можно практически в натуральную величину снаружи и изнутри – двигатели, моторы и многое другое, а также увидеть, как корабль проходит трёхметровый лед в окружении белых медведей.
Напомним, что МИА "Россия сегодня" разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года, которые уже стали лауреатами различных российских и международных премий, в том числе European Digital Media Awards, IPRA Golden World Awards 2019, всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и других.
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Национальная премия "Два полюса" посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс – 10". Премия вручается в 12 номинациях: "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива". В каждой из номинаций награды присуждаются по категориям: "Проект", "Товары / услуги", "Идея / разработка". Прием заявок на премию проводится на официальном сайте и продлится до 20 августа 2020 года включительно.
Генеральными информационными партнерами национальной премии "Два полюса" выступают российское агентство международной информации "РИА Новости" и специальный проект МИА "Россия сегодня" – Arctic.ru.
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ЭкологияРоссияАрктика (ледокол)
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