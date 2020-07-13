AR-проект о ледоколе "Арктика" претендует на победу в премии "Два полюса"

AR-проект "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика"" международного информационного агентства "Россия сегодня" стал претендентом на национальную премию "Два полюса".

Это уникальная реконструкция, из которой пользователь узнает об устройстве, характеристиках и особенностях самого большого и мощного в мире ледокола нового поколения, который будет введён в эксплуатацию в 2020 году. Благодаря AR-реконструкции, которая доступна в рамках мобильного приложения РИА.Lab, рассмотреть корабль можно практически в натуральную величину снаружи и изнутри – двигатели, моторы и многое другое, а также увидеть, как корабль проходит трёхметровый лед в окружении белых медведей.

Напомним, что МИА "Россия сегодня" разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года, которые уже стали лауреатами различных российских и международных премий, в том числе European Digital Media Awards, IPRA Golden World Awards 2019, всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и других.

Национальная премия "Два полюса" посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс – 10". Премия вручается в 12 номинациях: "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива". В каждой из номинаций награды присуждаются по категориям: "Проект", "Товары / услуги", "Идея / разработка". Прием заявок на премию проводится на официальном сайте и продлится до 20 августа 2020 года включительно.