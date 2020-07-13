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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200713/1574297316.html
ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда
Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) хотел бы обострения отношений между Русской и Румынской православной церквями, для этого он предложил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:02
религия и мировоззрение
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ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда

19:02 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) хотел бы обострения отношений между Русской и Румынской православной церквями, для этого он предложил Румынской церкви определить статус бывшего "епископа" ПЦУ, заявил в понедельник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Синод ПЦУ 9 июля исключил из состава своего епископата "епископа" Белгород-Днестровского Филарета (Панку) за то, что тот обратился к "почетному патриарху" Филарету (Денисенко) и декларировал ему отказ от послушания "Православной церкви Украины", следует из сообщения, опубликованного на сайте ПЦУ. "Суждение о дальнейшем каноническом статусе" Панку тем же решением синода передали Румынской православной церкви, поскольку возглавляемые Панку религиозные структуры "следуют румынско-молдавской литургической традиции и никогда не представляли украинскую диаспору".
"Препоручая судьбу Панку Румынскому патриархату, Епифаний, по всей видимости, пытается тем самым хоть как-то завязать отношения с Румынской церковью, которая до сих пор не признала раскольническую ПЦУ и не похоже, что собирается. Вероятно, глава ПЦУ хотел бы и обострения отношений между Русской и Румынской церквами. Интересно будет увидеть, какой окажется реакция Румынской православной церкви", - написал Легойда в своем Telegram.
Он обратил внимание на то, что в соответствии с "томосом" об автокефалии, который получила в 2019 году ПЦУ от Константинопольского патриархата, "с Панку должен разбираться" патриарх Варфоломей, а не Румынская православная церковь.
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"Но у того (патриарха Варфоломея - ред.) либо нет на это сил и авторитета (как нет авторитета и сил предотвратить превращение в мечеть Святой Софии, находящейся в каких-то 3-4 километрах от его собственной резиденции), либо даже сам Епифаний не ставит главу Фанара ни во что, нарушая положения полученного им "томоса", - подчеркнул представитель Русской церкви.
По его словам, этим решением в ПЦУ также подтвердили существование "Киевского патриархата". "Как доказывает жизнь, патриарху Варфоломею так и не удалось ни соединить каноническую Украинскую православную церковь с раскольниками (что было объявлено главной целью), ни даже объединить одних раскольников с другими. Как было на Украине до "томоса" три церкви — одна каноническая (УПЦ) и две раскольнических (УПЦ КП и УАПЦ), — так и осталось. Только теперь одна из неканонических "церквей" вместо УАПЦ называется ПЦУ", - подытожил Легойда.
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Религия и мировоззрениеРумынская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьУкраинаВ мире
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