ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) хотел бы обострения отношений между Русской и Румынской православной церквями, для этого он предложил Румынской церкви определить статус бывшего "епископа" ПЦУ, заявил в понедельник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) хотел бы обострения отношений между Русской и Румынской православной церквями, для этого он предложил Румынской церкви определить статус бывшего "епископа" ПЦУ, заявил в понедельник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Синод ПЦУ 9 июля исключил из состава своего епископата "епископа" Белгород-Днестровского Филарета (Панку) за то, что тот обратился к "почетному патриарху" Филарету (Денисенко) и декларировал ему отказ от послушания "Православной церкви Украины", следует из сообщения, опубликованного на сайте ПЦУ. "Суждение о дальнейшем каноническом статусе" Панку тем же решением синода передали Румынской православной церкви, поскольку возглавляемые Панку религиозные структуры "следуют румынско-молдавской литургической традиции и никогда не представляли украинскую диаспору".

"Препоручая судьбу Панку Румынскому патриархату, Епифаний, по всей видимости, пытается тем самым хоть как-то завязать отношения с Румынской церковью, которая до сих пор не признала раскольническую ПЦУ и не похоже, что собирается. Вероятно, глава ПЦУ хотел бы и обострения отношений между Русской и Румынской церквами. Интересно будет увидеть, какой окажется реакция Румынской православной церкви", - написал Легойда в своем Telegram.

Он обратил внимание на то, что в соответствии с "томосом" об автокефалии, который получила в 2019 году ПЦУ от Константинопольского патриархата, "с Панку должен разбираться" патриарх Варфоломей, а не Румынская православная церковь.

"Но у того (патриарха Варфоломея - ред.) либо нет на это сил и авторитета (как нет авторитета и сил предотвратить превращение в мечеть Святой Софии, находящейся в каких-то 3-4 километрах от его собственной резиденции), либо даже сам Епифаний не ставит главу Фанара ни во что, нарушая положения полученного им "томоса", - подчеркнул представитель Русской церкви.