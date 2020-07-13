Два парламентария на Мадагаскаре умерли от коронавируса

"Одиннадцать депутатов Мадагаскара, 14 сенаторов и семь сотрудников канцелярии президента являются носителями вируса. В различных министерских департаментах наиболее пострадавшими являются те, кто занимаются административными бумагами, а также курьеры", - приводит издание слова президента.