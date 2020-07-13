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Два парламентария на Мадагаскаре умерли от коронавируса
Два парламентария Мадагаскара скончались от коронавируса нового типа, сообщает газета Madagascar Tribune со ссылкой на президента страны Андри Радзуэлина. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, мадагаскар, в мире

Два парламентария на Мадагаскаре умерли от коронавируса

19:02 13.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два парламентария Мадагаскара скончались от коронавируса нового типа, сообщает газета Madagascar Tribune со ссылкой на президента страны Андри Радзуэлина.
Как передает издание, президент подтвердил в воскресенье во время выступления, что несколько политических деятелей скончались от COVID-19. В частности, он дал понять, что кончина сенатора Эмили Равололонирины и депутата Люсьена Ракотомалалы была вызвана коронавирусом нового типа. Он также упомянул о смерти заместителя представителя ЮНИСЕФ и врача ВОЗ.
Кроме того сообщается, что ряд политических деятелей, депутатов, сенаторов, а также артистов, сотрудников различных министерских департаментов и некоторые из сотрудников канцелярии президента заразились коронавирусом нового типа.
"Одиннадцать депутатов Мадагаскара, 14 сенаторов и семь сотрудников канцелярии президента являются носителями вируса. В различных министерских департаментах наиболее пострадавшими являются те, кто занимаются административными бумагами, а также курьеры", - приводит издание слова президента.
По последним данным оперативного командного центра по борьбе с COVID-19, в стране было зафиксировано 5080 случаев заражения коронавирусом нового типа, 37 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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