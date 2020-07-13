Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга

"Мы обсуждали принятие закона о безопасности Гонконга, у нас есть серьезные вопросы, насколько это соответствует основному закону Гонконга и международным обязательствам Китая. Принятые меры меняют правила, это приведет к тому, что мы пересмотрим свой подход, и это скажется на наших отношениях", - сказал он.