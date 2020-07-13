https://ria.ru/20200713/1574297231.html
Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Главы МИД стран Евросоюза считают принятый закон о нацбезопасности Гонконга "вызывающим вопросы" о соответствии международным обязательствам Китая и считают,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:01
2020-07-13T19:01
жозеп боррель
евросоюз
пекин
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://ria.ru/20200710/1574161154.html
https://ria.ru/20200710/1574160669.html
пекин
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_849:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_1af8efbb72f4678ddf8dbeb32e791c1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, евросоюз, пекин, гонконг, китай, в мире
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости.
Главы МИД стран Евросоюза
считают принятый закон о нацбезопасности Гонконга
"вызывающим вопросы" о соответствии международным обязательствам Китая
и считают, что он может сказаться на отношениях ЕС и Китая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
.
"Мы обсуждали принятие закона о безопасности Гонконга, у нас есть серьезные вопросы, насколько это соответствует основному закону Гонконга и международным обязательствам Китая. Принятые меры меняют правила, это приведет к тому, что мы пересмотрим свой подход, и это скажется на наших отношениях", - сказал он.
Боррель также подчеркнул, что в Евросоюзе неизменно поддерживают население и автономию Гонконга. "ЕС поддерживает автономию Гонконга и фундаментальные свободы его жителей. Мы останемся на вашей стороне", - сказал Боррель.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина
ужесточить контроль над автономией.
В ЕС неоднократно выражали обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать высокую степень автономии Гонконга и оказать негативное влияние на независимость судебной системы.