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Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Главы МИД стран Евросоюза считают принятый закон о нацбезопасности Гонконга "вызывающим вопросы" о соответствии международным обязательствам Китая и считают,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:01
жозеп боррель
евросоюз
пекин
гонконг
китай
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жозеп боррель, евросоюз, пекин, гонконг, китай, в мире

Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга

19:01 13.07.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза считают принятый закон о нацбезопасности Гонконга "вызывающим вопросы" о соответствии международным обязательствам Китая и считают, что он может сказаться на отношениях ЕС и Китая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы обсуждали принятие закона о безопасности Гонконга, у нас есть серьезные вопросы, насколько это соответствует основному закону Гонконга и международным обязательствам Китая. Принятые меры меняют правила, это приведет к тому, что мы пересмотрим свой подход, и это скажется на наших отношениях", - сказал он.
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Боррель также подчеркнул, что в Евросоюзе неизменно поддерживают население и автономию Гонконга. "ЕС поддерживает автономию Гонконга и фундаментальные свободы его жителей. Мы останемся на вашей стороне", - сказал Боррель.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
В ЕС неоднократно выражали обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать высокую степень автономии Гонконга и оказать негативное влияние на независимость судебной системы.
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Жозеп БоррельЕвросоюзПекинГонконгКитайВ мире
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