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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-14T00:31
марат хуснуллин
валентина матвиенко
владимир путин
общество
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353
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марат хуснуллин, валентина матвиенко, владимир путин, общество

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

18:59 13.07.2020 (обновлено: 00:31 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Так глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - сказал Путин.

Нужно ставить амбициозные цели

Президент попросил правительство и конкретно вице-премьера, который курируют тему жилья, уделить этому особое внимание.
Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться и большего.
"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал он.
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Откуда взялся уникальный шанс

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что уникальный шанс решить жилищный вопрос появился благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке, адаптации застройщиков к новым законодательным условиям и мерам по господдержке.
Как отметил руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик, никогда в истории России ставка при покупке новостройки не была в районе 6%.
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Ипотека на "вторичку"

В этот же день спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела заседание Совета по развитию финрынка, на котором заявила, что важно активнее развивать ипотеку на вторичном рынке.
По ее мнению, наблюдается тенденция к некоторому снижению ставок, но разрыв в стоимости кредитов на первичном и вторичном рынке остается значительным.
Матвиенко упомянула успешный региональный опыт, когда внедряется практика по использованию договоров жилищных сбережений, сочетающих в себе элементы банковского вклада и ипотечного кредита.
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