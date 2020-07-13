Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так глава государства отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - сказал Путин.

Нужно ставить амбициозные цели

Президент попросил правительство и конкретно вице-премьера, который курируют тему жилья, уделить этому особое внимание.

Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться и большего.

"Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал он.

Откуда взялся уникальный шанс

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что уникальный шанс решить жилищный вопрос появился благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке, адаптации застройщиков к новым законодательным условиям и мерам по господдержке.

Как отметил руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик, никогда в истории России ставка при покупке новостройки не была в районе 6%.

Ипотека на "вторичку"

В этот же день спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела заседание Совета по развитию финрынка, на котором заявила, что важно активнее развивать ипотеку на вторичном рынке.

По ее мнению, наблюдается тенденция к некоторому снижению ставок, но разрыв в стоимости кредитов на первичном и вторичном рынке остается значительным.