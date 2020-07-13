Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

"Наша позиция очень проста: мы уже несколько лет реализовываем в стране глубинную реформу децентрализации, в рамках этой реформы принимаются законодательные акты, вносятся изменения в конституцию. И именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в конституции, то для нас это недопустимо и мы откровенно говорим об этом нашим партнерам", - сказал Кулеба в интервью изданию "Сегодня", которое размещено на канале в YouTube.