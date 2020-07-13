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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-14T00:05
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
донбасс
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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Считаю, что Дмитрий Кулеба точно выразил правильную логическую позицию, а именно прежде чем рассматривать полномочия данных территорий, нужно полностью освободиться от военных формирований ДНР и Луганска! Другого варианта для мирного решения, по моему мнению, нет! И это многие отлично понимают! Но, похоже этого долго не будет......
362
Подпрыгните. Считать вы можете что угодно. А как должно быть прописано в Минских соглашения после позорной капитуляции Украины вследствии двух котлов. Если правительство Украины этого не приемлет, на днях правительство России популярно обьяснило, что последует в короткие сроки.
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донбасс
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украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донбасс, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

18:56 13.07.2020 (обновлено: 00:05 14.07.2020)
19655
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"Наша позиция очень проста: мы уже несколько лет реализовываем в стране глубинную реформу децентрализации, в рамках этой реформы принимаются законодательные акты, вносятся изменения в конституцию. И именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в конституции, то для нас это недопустимо и мы откровенно говорим об этом нашим партнерам", - сказал Кулеба в интервью изданию "Сегодня", которое размещено на канале в YouTube.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июля, 13:48
Песков: Киев ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе
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Обсудить 38
Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаДонбассВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Считаю, что Дмитрий Кулеба точно выразил правильную логическую позицию, а именно прежде чем рассматривать полномочия данных территорий, нужно полностью освободиться от военных формирований ДНР и Луганска! Другого варианта для мирного решения, по моему мнению, нет! И это многие отлично понимают! Но, похоже этого долго не будет......
13 июля, 20:18
Валерий Балыков
2453270276
Подпрыгните. Считать вы можете что угодно. А как должно быть прописано в Минских соглашения после позорной капитуляции Украины вследствии двух котлов. Если правительство Украины этого не приемлет, на днях правительство России популярно обьяснило, что последует в короткие сроки.
13 июля, 20:42
Андрей Викторович
6241000188
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