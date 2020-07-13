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Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:50
россия
михаил мишустин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика

Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта

18:50 13.07.2020
355
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны "Алабуга"
Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны Алабуга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Суханов занимал пост заместителя руководителя Росавиации.
"Назначить Суханова Александра Викторовича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Юрий Цветков
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РоссияМихаил МишустинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Политика
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