https://ria.ru/20200713/1574296070.html
Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:50
2020-07-13T18:50
россия
михаил мишустин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика