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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200713/1574295992.html
Монах с коронавирусом сбежал из монастыря под Тирасполем в Молдавию
Монах с выявленным коронавирусом из Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы под Тирасполем сбежал в Молдавию, сообщил в понедельник оперштаб РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:52
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, воз, молдавия, тирасполь, в мире

Монах с коронавирусом сбежал из монастыря под Тирасполем в Молдавию

18:52 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТИРАСПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Монах с выявленным коронавирусом из Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы под Тирасполем сбежал в Молдавию, сообщил в понедельник оперштаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Один монах, у которого диагностирован COVID-19, нарушив карантинные требования, покинул монастырь и незаконно пересек границу в молдавском направлении", - говорится в сообщении.
Как уточнили в оперштабе, о побеге монаха сообщили в Кишинев.
Ранее в монастыре была зафиксирована вспышка коронавируса, было выявлено 17 случаев заражения. Один священнослужитель монастыря в результате инфекции скончался после в Слободзейском инфекционном госпитале.
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Вчера, 00:29Распространение нового коронавируса
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По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеВОЗМолдавияТираспольВ мире
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